Как узнать, кто ваш Ангел-хранитель по дате рождения

Дата рождения может рассказать о вас гораздо больше, чем вы думаете.

В православном христианстве считается, что Ангел-хранитель дается человеку при рождении. Он охраняет своего подопечного от несчастий и наставляет на путь истинный. Также после крещения христианин получает святого покровителя – ранее реально существующую личность, канонизированную за свои добродетели.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Intermarium, в котором говорится о том, как определить своего Ангела-хранителя по дате рождения.

Нумерология предлагает способ определения своего Ангела-хранителя с помощью даты рождения. Для этого нужно просто сложить цифры даты рождения. Например, если у вас дата рождения 05.06.1991, то суммируем цифры:

5+6+1+9+9+1=31, и затем снова составляем: 3+1=4. Таким образом, ваш Ангел-хранитель будет ангел, связанный с числом 4.

Рассмотрим, какие Ангелы-хранители соответствуют числам от 1 до 9.

Число 1: Оно соответствует Божией Матери. Ее покровительство сравнивается с материнской заботой. Она следит за вами как за своим ребенком и помогает в сложных ситуациях.

Число 2: Оно ассоциируется с ангелами света, которые приносят советы, особенно во сне. Если вы задаете вопрос перед сном, вы можете получить ответ во сне. Иногда сновидения могут быть важными посланиями от ваших Ангелов-хранителей.

Число 3: Ангел-хранитель – святая Варвара. Верующие считают, что она есть символ истины и честности. Святая Варвара помогает в ситуациях, где человеку нужно разобраться в сложных вопросах. Она предостерегает от лжи и ошибок, и следовать ее советам означает идти по пути истины.

Число 4: Святой Павел — Ангел-хранитель числа 4. Он препятствует растратам и бездумным расходам. Святой Павел пытается призвать к разумной экономии и ответственности в отношении финансов. Он также обращает внимание на моральные аспекты и в случае непристойного образа жизни предупреждает о последствиях.

Число 5: Пресвятая Богородица — Ангел-хранитель числа 5. Верующие связывают ее с честностью и нравственностью. Она наказывает за воровство и ложь, но награждает честных людей неожиданными сюрпризами. Ее влияние помогает создать более справедливое окружение.

Число 6: Святой Сергий Радонежский — Ангел-хранитель числа 6. Святой Сергий сочувствует тем, кто живет в скромных условиях и прощает грехи. Однако, если у человека есть средства и возможности, святой испытывает его на прочность. Его испытания могут быть сложными, но устранимыми.

Число 7: Святая Матрона — самая милосердная из Ангелов-хранителей. Она приходит на помощь всем, даря свою поддержку и защиту. Однако она также может наказать тех, кто ее разозлил. Верующие считают ее влияние одним из самых добрых и могущественных.

Число 8: Поверья связывают Ангелов-хранителей числа 8 с умершими родственниками. Важно обращать внимание на события, связанные с этим числом, особенно в трудные моменты. Возможно, они могут указывать на недовольство какого-нибудь умершего родственника.

Число 9: Святая Тамара помогает тем, кто стремится к достижению целей. Она стоит на стороне тех, кто активен и нацелен на успех. Те, кто бездействуют, могут столкнуться с небольшими неприятностями, которые помогут им вдохновиться и двигаться вперед.

Ранее мы писали, что по православной вере Ангел-хранитель постоянно находится у каждого человека, чтобы беречь и охранять его от зла. Предоставляется Ангел-хранитель человеку Господом Богом после таинства Крещения и подчиняется только Богу.

Как выглядит и как оберегает человека Ангел-хранитель, как и почему нужно ему молиться Ангелу-хранителю — читайте на сайте ТСН.ua.

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