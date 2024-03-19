Завдання номер один для росіян: експерт пояснив останні зміни на фронті

Російські війська найближчим часом продовжуватимуть наступальні дії. На всій лінії фронту противник спробує розв'язати важливе для себе завдання.

Такий розвиток подій припускає військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі "24 Каналу".

Він вважає, що російські загарбники найближчим часом продовжуватимуть наступальні дії, які розпочали взимку, й спробують завершити їх виходом на так звані стартові рубежі. Тобто, за слвоами Світана, окупанти спробують зрізати Роботинське вклинення, а також Бєлгородське, що на Сіверському напрямку в бік Лисичанська.

"У них ще завдання номер один по всій лінії фронту – спробувати відсунути нашу лінію оборони до другої лінії", – пояснив Світан.

Зокрема, йдеться про рівень Курахове – Карлівка, що на захід від Донецька, Авдіївки та Мар'їнки. Саме туди, на думку експерта, рухатимуться росіяни.

Крім того, Світан зауважив, що на будь-якому напрямку в ЗСУ нині відчутна нестача боєприпасів. Частина з них уже надійшла, але їх перекидають на райони, які утримували оборонні рубежі завдяки достатній кількості боєприпасів.

За його словами, там, де рубежі можна було втримати іншими способами, наразі ще може бути недостатня кількість боєприпасів. Тому командири оперативного рівня можуть ухвалювати рішення щодо відходу на позиції, які можна втримувати з допомогою мінімальної кількості боєприпасів.

"Надійдуть снаряди – відіб'ємо назад свої позиції", – сказав Світан.

Або ж, додав він, чекатимемо на інше розв'язання ситуації. Зокрема, з огляду на завдання й терміни постачання авіаційної техніки та озброєння, ухвалюватимуться рішення на виконання бойових завдань на тому чи іншому напрямках.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, боєприпаси Україні для фронту можуть надійти лише через декілька місяців. Першу партію артилерійських снарядів можна очікувати в Україні не пізніше червня.

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