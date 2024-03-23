Чи можливий розпад Росії під впливом внутрішніх процесів: думка начальника штабу РДК

Теорія про розпад Росії через внутрішні суперечки досить утопічна. Звичайно, є осередки опору, є певна кількість незадоволених людей, вона достатньо велика.

Про це сказав начальник штабу РДК Олександр на псевдо "Фортуна" в інтерв’ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для її проєкту "Ремарки".

"Найцінніше, що в Росії сьогодні відбувається переосмислення управління, процесів і взагалі зміна системи координат серед російських еліт. Вони розуміють, що за великим рахунком існуюча влада їм не дуже й друг, не здатна їх захистити", – сказав він.

Але якщо ми подивимося в середньому по лікарні, додає він, то реальна підтримка Путіна величезна серед населення так званого "глибинного народу". Особливо це стосується регіонів.

"І говорити про те, що назрівають якісь соціальні невдоволення, поки що рано. Цього не буде. Моя особиста суб'єктивна думка – це можливо тільки із зовнішнього боку", – резюмував "Фортуна".

Раніше в РДК розповіли про плани на території РФ та "сіру" зону на кордоні.

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