Ракетный удар по ДнепроГЭС: через плотину частично восстановили движение

Для транспорта доступны две полосы.

Поздно вечером 22 марта дамбу ДнепроГЭС в Запорожье, которую оккупанты обстреляли ракетами, частично открыли для движения легковых автомобилей. Удалось организовать движение двумя из четырех полос.

Об этом сообщил руководитель Запорожской военной администрации Иван Федоров.

"Все службы работали непрерывно, чтобы как можно быстрее наладить возможность проезда между двумя берегами Днепра", — подчеркнул Федоров.

По его словам, остаются закрытыми полосы полосы, расположенные у края плотины, обрушенного вражескими ракетами над машинным залом ДнепроГЭСа. Когда удастся полностью восстановить движения пассажирского и грузового транспорта, пока не сообщается.

ДнепроГЭС открыли для движения для легковых автомобилей

Атака на ДнепроГЭС

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Можно ли восстановить ДнепроГЭС — честный ответ от гендиректора "Укргидроэнерго"

Российские войска утром 22 марта атаковали ДнепроГЭС, ударив по гидросооружениям и плотине. На месте "прилетов" возник пожар. Движение автомобилей из-за дамбы было приостановлено.

Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что после ракетного удара по ДнепроГЭС – станция находится в критическом состоянии. Ведь было два прямых попадания. По его словам, зафиксировано попадание по ГЭС-2 и по ГЭС-1.

Игорь Сирота говорит, что угрозы прорыва дамбы нет. Хотя, отмечает он, есть попадание в одну опору. Кроме того, разбиты подкрановые балки.

Обстрел ДнепроГЭС в Запорожье нанес последствия для экологии. Да, окружающей среде нанесен ущерб. Так, зафиксированы засоры почв и утечка нефтепродуктов в Днепр.

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