Атака на ДнепроГЭС: какие последствия для экологии

Специалисты уже оценивают последствия террористического удара РФ.
В результате обстрела ДнепроГЭС на Запорожье окружающей среде нанесен ущерб. Так, зафиксированы засоры почв и утечка нефтепродуктов в Днепр.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Южного округа.
Отмечается, что инспекторами Госэкоинспекции отобраны пробы почв для проведения лабораторных исследований и соответствующих расчетов.
Кроме этого, определены площади засорения отходами разрушения:
- на ул. Славутича более 7200м2.
- на ул. Петра Сагайдачного (Бородинской) свыше 300м2.
"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засоры почв, утечка нефтепродуктов в водный объект г. Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования", — отметили в ведомстве.
Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей.
Ранее речь шла о том, есть ли риск прорыва дамбы в результате удара по ДнепроГЭС.
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