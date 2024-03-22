Атака на ДнепроГЭС: какие последствия для экологии

В результате обстрела ДнепроГЭС на Запорожье окружающей среде нанесен ущерб. Так, зафиксированы засоры почв и утечка нефтепродуктов в Днепр.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Южного округа.

Экология понесла ущерб от удара по ДнепроГЭС

Отмечается, что инспекторами Госэкоинспекции отобраны пробы почв для проведения лабораторных исследований и соответствующих расчетов.

Кроме этого, определены площади засорения отходами разрушения:

на ул. Славутича более 7200м2.

на ул. Петра Сагайдачного (Бородинской) свыше 300м2.

Экология понесла ущерб от удара по ДнепроГЭС / Фото: www.facebook.com/Держекоінспекція України

"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засоры почв, утечка нефтепродуктов в водный объект г. Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования", — отметили в ведомстве.

Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей.

Ранее речь шла о том, есть ли риск прорыва дамбы в результате удара по ДнепроГЭС.

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