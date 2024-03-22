Атака на ДніпроГЕС: які наслідки для екології

Внаслідок обстрілу ДніпроГЕС на Запоріжжі довкіллю завдано збитків. Так, зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південного округу.

Екологія зазнала збитків від удару по ДніпроГЕС

Зазначається, що інспекторами Держекоінспекції відібрані проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.

Крім цього, визначено площі засмічення відходами руйнації:

по вул. Славутича понад 7200м2.

по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300м2.

Екологія зазнала збитків від удару по ДніпроГЕС / Фото: www.facebook.com/Держекоінспекція України

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", – зауважили у відомстві.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

Раніше йшлося про те, чи є ризик прориву дамби внаслідок удару по ДніпроГЕС.

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