Атака на ДніпроГЕС: які наслідки для екології

Фахівці вже оцінюють наслідки терористичного удару РФ.
Внаслідок обстрілу ДніпроГЕС на Запоріжжі довкіллю завдано збитків. Так, зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у Дніпро.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південного округу.
Зазначається, що інспекторами Держекоінспекції відібрані проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.
Крім цього, визначено площі засмічення відходами руйнації:
- по вул. Славутича понад 7200м2.
- по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300м2.
"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", – зауважили у відомстві.
Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.
Раніше йшлося про те, чи є ризик прориву дамби внаслідок удару по ДніпроГЕС.
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