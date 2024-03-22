Удар РФ по ДніпроГЕС: чи є загроза прориву дамби

Одна зі станцій не працює, інша – в критичному стані.

Сьогодні, 22 березня, серйозної атаки зазнала ДніпроГЕС, що в Запорізькій області. На жаль, зафіксовані влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1, є пошкодження.

Про це сказав гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода".

Наразі фахівці остаточно не можуть дати оцінку, що зі станцією ГЕС-2. Наслідки, які виникли в результаті влучання по ГЕС-1, зрозумілі.

"Хотів би одразу сказати, що загрози прориву дамби немає. Звичайно, є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, але загрози прориву немає", – зауважив Сирота.

Під загрозою на сьогодні те, що втрачається станція. Вона складається з двох: ГЕС-1 і ГЕС-2. Під загрозою саме ГЕС-2, і невідомо, в якому обсязі та з якою потужністю зможе працювати.

"Дві ракети прямим влучанням прилетіли по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і влучила в опору. ГЕС-2 в критичному стані. ГЕС-1 теж зараз не працює", – констатував Сирота.

Нагадаємо, російські війська вранці 22 березня атакували ракетами ДніпроГЕС у Запоріжжі, вдаривши по гідроспорудах та греблі.

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