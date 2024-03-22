Удар РФ по ДнепроГЭС: есть ли угроза прорыва дамбы

Одна из станций не работает, другая – в критическом состоянии.

Сегодня, 22 марта, серьезную атаку потерпела ДнепроГЭС, что в Запорожской области. К сожалению, зафиксированы попадания по ГЭС-2 и по ГЭС-1, есть повреждения.

Об этом сказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире "Радио Свобода".

Пока специалисты окончательно не могут дать оценку, что со станцией ГЭС-2. Последствия, возникшие в результате попадания по ГЭС-1, ясны.

"Хотел бы сразу сказать, что угрозы прорыва дамбы нет. Конечно, есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки, но угрозы прорыва нет", – отметил Сирота.

Под угрозой сегодня то, что теряется станция. Она состоит из двух: ГЭС-1 и ГЭС-2. Под угрозой именно ГЭС-2 и неизвестно, в каком объеме и с какой мощностью сможет работать.

"Две ракеты прямым попаданием прилетели по ГЭС-2. Одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже сейчас не работает", – констатировал Сирота.

Напомним, российские войска утром 22 марта атаковали ракетами ДнепроГЭС в Запорожье, ударив по гидросооружениям и дамбе.

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