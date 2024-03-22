Россияне атаковали ДнепроГЭС: какие последствия

Сейчас на станции продолжается пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики.

Российские войска утром 22 марта атаковали ракетами ДнепроГЭС в Запорожье, ударив по гидросооружениям и дамбе.

Об этом сообщили в "Укргидэнерго".

Российские ракеты утром вновь атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе и энергетики. Враг попал и по крупнейшей гидроэлектростанции страны – ДнепроГЭС в Запорожье.

"Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", – отмечается в заявлении.

Сейчас на станции идет пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, одолевая последствия многочисленных ударов.

В то же время в "Укргидроэнерго" отметили, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

Напомним, ночью и утром 22 марта оккупанты устроили массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В частности, враг нанес 12 ракетных ударов по Запорожью, разрушив и повредив дома. Есть раненые.

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