В Сумской области ввели графики отключений света

В Сумской области в пятницу, 22 марта, были введены графики отключений света. В результате ночных ракетных ударов есть повреждения на объектах энергосистемы.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"В результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Местные власти напоминают, что в области работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что массированный ночной удар РФ – это самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

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