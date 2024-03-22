У Сумській області ввели графіки відключень світла

У Сумській області у п'ятницю, 22 березня, ввели графіки відключень світла. Внаслідок нічних ракетних ударів є пошкодження на об'єктах енергосистеми.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Внаслідок ракетних ударів по об'єктам енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Місцева влада нагадує, що в області працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що масований нічний удар РФ - це наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.

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