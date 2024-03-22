РФ атакувала Івано-Франківську область дронами і ракетами: що відомо

Вночі 22 березня російські військові атакувала Івано-Франківську область безпілотниками і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомила очільниця Івано-Франкіської ОВА Світлана Онищук.

"Пролунали вибухи й на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і "Шахедами", і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Крім того, зафіксовано пошкодження. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.

"Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", - наголосила керівниця ОВА.