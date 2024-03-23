Ракетний удар по ДніпроГЕС: через греблю частково відновили рух

Для транспорту доступно дві смуги.

Пізно ввечері 22 березня греблю ДніпроГЕС в Запоріжжі, яку окупанти обстріляли ракетами, частково відкрили для руху легкових автомобілів. Вдалося організувати рух двома з чотирьох смуг.

Про це повідомив керівник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров.

"Усі служби працювали безперервно, щоб якнайшвидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Дніпра", - наголосив Федоров.

За його словами, залишаються закритими смуги смуги, що розташовані біля краю греблі, обваленого ворожими ракетами над машинним залом ДніпроГЕСу. Коли вдасться повністю відновити руху пасажирського і вантажного транспорту, наразі не повідомляється.

Греблею ДніпроГЕС відкрили для рух для легкових автомобілів

Атака на ДніпроГЕС

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи можна відновити ДніпроГЕС - чесна відповідь від гендиректора "Укргідроенерго"

Російські війська вранці 22 березня атакували ДніпроГЕС, вдаривши по гідроспорудах та греблі. На місці "прильотів" виникла пожежа. Рух автомобілів через греблю було припинено.

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що після ракетного удару по ДніпроГЕС - станція перебуває у критичному стані. Адже було два прямих влучання. За його словами, зафіксовано влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1.

Ігор Сирота каже, що загрози прориву дамби немає. Хоч, наголошує він, є влучання в одну опору. Крім того, розбиті підкранові балки.

Обстріл ДніпроГЕС на Запоріжжі завдав наслідків для екології. Так, довкіллю завдано збитків. Так, зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у Дніпро.

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