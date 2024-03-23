Експерт пояснив, коли РФ може завдати нового масованого удару

Загарбники готуються до масованих ракетних ударів, але не зажди це відбувається.

Наступного масованого ракетного удару російські загарбники можуть завдати через кілька днів, оскільки цього часу їм буде достатньо на підготовку.

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Таку думку в етері телемарафону висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я думаю, що три доби. Три доби достатньо... Понеділок-вівторок, наприклад, якщо ми візьмемо, 25-26-е, вони можуть бути вже готові до того... Не 150 ракет, ну менше, ну 70, ну 60, 80, 90. Важко сказати, насправді", - заявив він.

Мусієнко зазначив, що загарбники готуються до масованих ракетних ударів, але не зажди це відбувається.

"Вони ж готуюсь, але не завжди це означає, що все застосовується. Тобто ми рахуємо, що були удари у нас четвер-п'ятниця, ми рахуємо три доби... цього достатньо для того, щоби перезарядитися, підготуватися і бути готовим на виліт знову. За умови, що є ракети. А судячи з усього на ці обстріли вони підготувалися", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! Варто чекати на новий УДАР! Мусієнко розповів, чому РФ може знову здійснити масований обстріл

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому РФ завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі саме навесні.

Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ вдарила балістикою по Одеській області.

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