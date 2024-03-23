Повний блекаут України: Галущенко про ціль окупантів під час останнього обстрілу

Наразі тривають відновлювальні роботи у всіх постраждалих регіонах.

Російські загарбники своїм масованим ракетним удару 22 березня хотіли спричинити в Україні повний блекаут.

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Про це в етері телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він заявив, що атака 22 березня була наймасштабнішою "за всю історію атак на енергетику".

"Ворог застосував одночасно понад 150 різних засобів ураження. Це суттєве випробування для енергосистеми. Метою цієї атаки було досягнути масштабного блекауту в державі", - сказав глава Міненерго.

Найбільше постраждали Харківська, Одеська та Хмельницька області, але наслідки атаки відчули на собі жителі загалом 12 регіонів.

Складна ситуація наразі на Дніпровській ГЕС, де триває усунення наслідків ракетних ударів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров заявив, що Росія продовжить комбіновані атаки по містах України, коли накопичить відповідний ресурс.

Крім того, ми раніше інформували, що думку міністра енергетики України Германа Галущенка, якщо росіяни мають плани зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, вони намагатимуться атакувати її знову.

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