Власти Белгородщины заявили о сбитии 13 БпЛА

Беспилотники вроде бы сбили над Белгородом и областью.
Власти Белгородской области РФ заявили о якобы сбитии 13 воздушных целей, летевших над регионом.
Об этом заявил губернатор области Александр Гладков.
В сообщении указывается, что беспилотники были сбиты над Белгородом и областью.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбито 13 воздушных целей на подлете в город", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ срочно опрокидывает силы с фронта для защиты Белгорода.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Белгороде частично исчез свет.
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