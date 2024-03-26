Власти Белгородщины заявили о сбитии 13 БпЛА

Беспилотники вроде бы сбили над Белгородом и областью.

Власти Белгородской области РФ заявили о якобы сбитии 13 воздушных целей, летевших над регионом.

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Об этом заявил губернатор области Александр Гладков.

В сообщении указывается, что беспилотники были сбиты над Белгородом и областью.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбито 13 воздушных целей на подлете в город", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ срочно опрокидывает силы с фронта для защиты Белгорода.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белгороде частично исчез свет.

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