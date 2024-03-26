Влада Бєлгородщини заявила про збиття 13 БпЛА

Безпілотники нібито збили над Бєлгородом та областю.

Влада Бєлгородської області РФ заявила про нібито збиття 13 повітряних цілей, які летіли над регіоном.

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Про це заявив губернатор області Олександр Гладков.

У повідомленні вказується, що безпілотники збили над Бєлгородом та областю.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито 13 повітряних цілей на підльоті до міста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ терміново перекидає сили з фронту для захисту Бєлгорода.

Крім того, ми раніше інформували, що у Бєлгороді частково зникло світло.

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