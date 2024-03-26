Влада Бєлгородщини заявила про збиття 13 БпЛА

Безпілотники нібито збили над Бєлгородом та областю.
Влада Бєлгородської області РФ заявила про нібито збиття 13 повітряних цілей, які летіли над регіоном.
Про це заявив губернатор області Олександр Гладков.
У повідомленні вказується, що безпілотники збили над Бєлгородом та областю.
"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито 13 повітряних цілей на підльоті до міста", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ терміново перекидає сили з фронту для захисту Бєлгорода.
Крім того, ми раніше інформували, що у Бєлгороді частково зникло світло.
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