У РФ заявили про нібито збиття 18 безпілотників

Повідомляється про поранення однієї особи.

У Росії заявили про збиття 18 безпілотників над Бєлгородською областю 26 березня.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков.

Він заявив, що в результаті роботи російських сил ППО одна людина отримала поранення.

"У чоловіка осколкові поранення поперекової області. Бригада швидкої доставки його до міської лікарні, вся необхідна медична допомога надається", - написав російський посадовець.

Також повідомляється, що в деяких селах посічені вікна, покрівлі, фасади у квартирах, також посічено 6 автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як російська армія нищить населені пункти на своїй території.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ терміново перекидає сили з фронту для захисту Бєлгорода.

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