Астрологічний прогноз на 27 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли свої плани – як професійні, так і особисті – бажано тримати в секреті, тоді ніхто не зможе використати їх задля власної – корисливої – мети.

Символ дня: Мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий, нефритовий.

Щасливе каміння дня: бузковий аметист, білий агат.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, але серйозної небезпеки найчастіше не становлять.

Харчування дня: від м'яса та грибів краще відмовитися, замінивши їх рибою, овочами та зеленню.

Стрижка дня: для перукарських процедур день не підходить.

Дачні роботи дня: день можна провести в саду або на городі.

Магія і містика дня: можна читати змови, що оберігають людину від псування та пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, розповідають про те, яке становище людина займає у соціальній ієрархії, а також, що їй потрібно зробити, щоб просунутися вище.

Табу дня: необхідно відмовитись від шкідливих звичок.

Цитата дня: «Кожному з нас дано так багато, що не варто витрачати час на роздуми про те, чого ми не маємо» (Гелен Адамс Келлер).

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