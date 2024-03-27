У Пентагоні відреагували на російську ракету у Польщі

У США вважають, що наразі пріоритетом лишається забезпечення всім необхідним України.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів прокоментували входження російської ракети до повітряного простору Польщі, заявивши, що готові виконувати свої зобовʼязання із захисту НАТО.

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Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитує Укрінформ.

"Я можу вам сказати те, що ця адміністрація неодноразово заявляла: ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Якщо союзник НАТО зазнає нападу – ми, звісно, не хотіли б цього бачити – але ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу", - сказала Сінгх.

Таким чином вона прокоментувала заяву Польщі, що російські ракети, які будуть спрямовані в сторону країн НАТО, будуть збиватись силами ППО.

Разом з тим, вона зазначила, що наразі пріоритетом лишається забезпечення всім необхідним України.

"Як тільки ми отримаємо пакет з додатковим фінансуванням від Конгресу, ми продовжимо озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою", - заявила представниця Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО може почати збивати російські ракети на підльоті до своїх кордонів.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща обговорила з НАТО інцидент з російською ракетою,

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