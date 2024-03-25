Ляпас для Варшави: як російський посол відреагував на виклик до МЗС Польщі через ракету

Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Cергія Андрєєва після того, як російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі під час атаки на Україну. Проте проігнорував виклик.

Про це передає RMF24.

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Варшава мала намір вручити ноту протесту Андрєєву, однак той сьогодні просто не прийшов до міністерства на виклик.

"Нам цікаво, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси Російської Федерації у Варшаві", – заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Вронський нагадав, що Віденська конвенція чітко визначає обов'язки посла в країні перебування. Дипломатична нота буде направлена ​​іншим способом, повідомили у польському МЗС.

Андрєєв нібито відповів на виклик, запитавши, чи збирається польська сторона надати докази на підтвердження своїх звинувачень.

"Чіткої відповіді я не отримав і зазначив, що ми все ще чекаємо (в Росії) доказів від польської сторони про те, що 29 грудня минулого року російська крилата ракета нібито увійшла в повітряний простір Польщі", – сказав росіянин, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Також Андрєєв нахабно заявив, що "запропонував польським колегам, якщо вони того бажають, направити відповідну ноту поштою чи кур'єром".

Нагадаємо, що вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ракета пробула в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Ракета повернулася в повітряний прострі України.

Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка прокоментував, що польська авіація могла б збити ціль за умови, що вона залетіла б углиб країни. А у Збройних силах Польщі заявили, що не збивали ракету, бо вона усе одно поверталася до України.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент з російською ракетою в Польщі та аналогічними випадками, які траплялися за 2 роки повномасштабної війни.