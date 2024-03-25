Дарма підняли винищувачі: чому поляки не перехопили російську Х-101 під час атаки України

За даними польського командування, об'єкт увійшов у повітряний простір у районі міста Осердув і перебував там протягом 39 секунд.

Під час повітряної тривоги в ніч проти 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі всього на 39 секунд, перед тим як змінила курс і попрямувала в бік Львова. Польща мала можливість збити цю ракету, але не зробила цього, адже вона нібито не становила загрози, бо не проникла досить глибоко всередину країни. Однак у повітря підіймали військові літаки Польщі та НAТО.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про неприємний інцидент.

Польща, яка є країною-членом НАТО, активувала свою систему оборону після повідомлення про масований ракетний удар по Львівщині. В повітря підняли дві пари винищувачів F-16 – два польські і два американські винищувачі.

Російська ракета летіла на висоті 400 метрів зі швидкістю 800 км/год. Ракета залетіла в глиб Польщі на 1,5-2 км.

"Об’єкт увійшов у польський простір поблизу міста Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари", - йдеться в повідомленні Міноборони Польщі.

В підсумку російську ракету так і не збили, вона пролетіла уздовж кордону на південь і повернулась до України, де могла завдати удару.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш згодов провів пресконференцію з приводу порушення авіапростору.

"Кожна така ситуація розглядається індивідуально. Але якби були якісь ознаки того, що цей об’єкт прямує до якоїсь цілі, розташованої на території Польщі, він, очевидно, був би збитий", - наголосив політик.

Представник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський пояснив, що російську ракету не збили, бо розуміли, що вона залишить повітряний простір Польщі, а спроба її збити становила б більший ризик для місцевих жителів.

У Польщі вважають, що ракети РФ й надалі залітатимуть у польське небо

Спікер польського Сейму Шимон Головня не виключає повторення інциденту з порушенням російською ракетою повітряного простору Польщі під час масованих атак по Україні.

"Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме війна в Україні, вони траплятимуться. Найважливіше, щоб ми були в безпеці, щоб всі системи працювали, щоб ми ще більше вдосконалювали ці системи і не шкодували ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтися", — сказав спікер польського Сейму.

Головня зауважив, що дії щодо збиття ракет мають ухвалюватись таким чином, аби не завдати шкоди цивільному населенню.

Що кажуть експерти

Польський військовий аналітик Ярослав Вольський у соцмережі Х пояснює, що Польща не збиває російські ракети з кількох причин.

По-перше, авіпростір має бути закритим під час такої відповіді, що спричинить тяжкі економічні наслідки для 66 цивільних польських аеропортів.

"Повітряний простір має бути закритим, щоб уникнути трагічних помилок. Залишимо збиття пасажирських літаків росіянам та іранцям", - пояснює він.

По-друге, уламки збитої ракети можуть когось вбити.

"Це суттєвий фактор, який створює загрозу для мирного населення на місцях. І в Польщі, і в Україні", - пише Вольський.

Крім того, з його слів, немає бажання розкривати росіянам і білорусам режими роботи ППО і РЛС винищувачів у Польщі, бо ті одразу почнуть шукати шляхи, як зменшити їхню ефективність.

Врешті-решт, завжди є запитання, куди летить ракета і чи варто витрачати гроші на збиття ракети.

"Немає протиповітряної оборони, яка покриває 100% території країни. Завжди складно вибрати об'єкти для прикриття і об'єкти, які не будуть захищатися. Військові аеропорти, командні центри, найбільші населені пункти в країні, найважливіші об’єкти критичної інфраструктури (переважно енергетичні), райони військової мобілізації тощо. Це об’єкти, які будуть захищені. Тож якби Х-101 заблукала і летіла у бік Варшави чи Жешува, її, ймовірно, збили б", - переконує Вольський.

На його думку, не варто витрачати гроші на збиття ракети, аби лише довести, що "не можна шастати в моєму небі".

Ексрадник міністра оборони України Олексій Копитько у Facebook пише, що країнам Альянсу, і, зокрема, Польщі, забракло політичної волі для збиття ракети.

На його думку, у НАТО виходять із того, що Росія не стріляє навмисне по державах Альянсу, проте можуть мати місце випадкові епізоди та провокації.

"Тобто це не технічна нездатність/невміння збивати російські ракети, а політичне рішення ухилятися. Росія це бачить та періодично генерує такі інциденти, викликаючи шквал критики проти натовських структур. Така м'яка форма дискредитації", - вважає він.

Це вже не перший подібний випадок з порушенням російською ракетою повітряного простору країни-члена НАТО.

Вранці, 29 грудня 2023 року, ЗС РФ завдали масованого удару по Україні. В той самий час над Польщею пролітав невідомий об’єкт. Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Вранці непізнаний бортовий об’єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни", — повідомила пресслужба.

У ЗС Польщі додали, що оперативний командувач військ "мобілізував наявні сили та засоби".

Таємничий об'єкт 22 квітня 2023 року знайшов в лісі за 15 кілометрів від міста Бидгощ місцевий мешканець. За два дні на місце прибула поліція, а ще за день туди ж прибули військові, місце оточили і здійснювали роботи в режимі секретності.

Перші коментарі з'явилися 27 квітня. Польське Міноборони обтічно назвало знахідку "неідентифікований військовим об'єктом" і запевнило, що це не загрожує безпеці місцевих жителів. Генпрокуратура заявила, що триває розслідування.

Видання RMF FM з посиланням на свої джерела тоді повідомило, що йдеться про ракету класу повітря-земля, але найімовірніше це - польська ракета. Неподалік розташований військовий аеродром, де обслуговують літаки F-16, тож експерти припустили, що ракета могла прилетіти звідти.

Втім невдовзі стало зрозуміло, що все набагато складніше.

28 квітня польська влада офіційно визнала - ракета може бути російською. Навіть більше - вона могла потрапити в польські ліси майже пів року тому.

15 листопада 2022 року ракета вбила двох людей в селищі Пшеводув на сході Польщі біля кордону з Україною. Тоді звучало кілька версій, зокрема про те, що на територію Польщі залетіла російська ракета. Згодом польська сторона заявила, що йшлося про ракету української ППО, хоча офіційний Київ це відкинув. НАТО називає "ймовірною" причиною вибуху українську ППО. Однак Україна наполягає, що в Польщі впала саме російська ракета.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада пояснив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше, – "нещасним випадком".

"Я не сумніваюся в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар", - заявив тоді журналістам президент Володимир Зеленський.

Він додав, що йому про це доповіло командування ЗСУ і у нього немає сенсу їм не довіряти.Президент також нагадав, що напередодні Росія завдала по Україні понад 100 ракетних ударів, близько 25 з яких були по західній Україні.

Росія одразу після інциденту заявила, що ракета, яка впала на території Польщі, була випущена з української системи ППО.

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