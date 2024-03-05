"Повітряні кулі": в Польщі впав ще один невідомий повітряний об'єкт

Прилетіти вони могли з Калінінградської області РФ.

У Польщі, де напередодні виявили невідомий повітряний об’єкт, продовжують знаходити дивні предмети. За останні 48 годин там зафіксували вже третю подібну знахідку.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

Як зазначається, за останні дві доби на території Польщі виявили три невідомих повітряних об’єкту. Прилетіти вони могли з Калінінградської області РФ. На це вказують кириличні написи.

Один з фрагментів “повітряної кулі” виявили поблизу міста Кервік Вармінсько-Мазурського воєводства. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що в Польщі біля кордону з РФ впав невідомий летючий об'єкт.

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