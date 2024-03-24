Все одно поверталася до України: ЗС Польщі цинічно пояснили, чому не збили російську ракету

Речник Оперативного командування польської армії запевнив, що спроба збити ракету передбачала б ризик для цивільних поляків.

Збройні сили Польщі не збивали російську ракету, яка порушила повітряний простір їхньої країни, бо розуміли, що вона повернеться у повітряний простір України.

Про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський, передає RMF FM.

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"Протиповітряна оборона України засвоїла, що більшість російських ракет прилітає зі Сходу чи Півночі, оборонці менш імовірно очікують атаки із Заходу. Тому РФ свідомо маневрує своїми ракетами так, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із Заходу", – каже Горишевський.

Він також пояснив, що рішення не збивати ракету прийняв оперативний командувач Збройних сил.

"Це рішення було прийнято на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети показала, що вона залишить наш повітряний простір", – цинічно зазначив Горишевський.

За його словами, спроба збити ракету передбачала б ризик для цивільних поляків, які мешкають у прикордонній зоні.

"Ракета важить понад дві тони, з яких 400 кілограмів – бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", – каже речник Оперативного командування польської армії.

Він уточнив, що якби ракета прямувала вглиб Польщі, рішення про її збиття могло бути прийняте парами чергуючих літаків F-16.

Нагадаємо, що вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Ракета повернулася у повітряний прострі України.

Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка прокоментував, що польська авіація могла б збити ціль, за умови, що вона б залетіла углиб країни.

Варшава заявила, що вимагатиме від РФ пояснень щодо порушення повітряного простору країни.