Скільки мобілізованих, які не були на фронті: нардеп прокоментував

За словами Веніславського, усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління моожна знайти щонайменше, одну-дві бригади резерву.

За два роки повномасштабної війни 8 тис. мобілізованих так і не побували на фронті. Таку цифру називав очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про перші результати роботи аудиту Сил оборони розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "Главкому".

"Це питання я ставив колишньому начальнику Генштабу (генерал Сергій Шаптала – Ред.) на одному із закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Якщо провести аудит усередині Генерального штабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які не виконують бойових завдань, то ми можемо отримати, щонайменше, одну-дві бригади резерву. А все через штучно роздуті штати, які не завжди виконують життєво необхідні функції у секторі безпеки і обороні", – каже Веніславський.

За його словами, у цьому напрямку є "позитивні зрушення", але конкретну цифру депутат відмовився озвучити.

Водночас, Веніславський визнав, що ця цифра – більше, ніж 8 тисяч людей (військових, які досі не були на фронті).

Нагадаємо, в ОП заявили, що одне з завдань Олександра Сирського — провести аудит мобілізованих, бо з мільйона воюють до 300 тисяч.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу", зокрема розповів про аудит у ЗСУ, і що новий головком ЗСУ вже знайшов тисячі військових, які жодного разу не були в зоні бойових дій.

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