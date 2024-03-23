Скільки насправді учасників бойових дій працює у ТЦК — дані ЗСУ

Співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%.

Менше половини від загальної кількості працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є учасниками бойових дій.

Про це повідомила народна депутатка з фракції “Слуга народу” Галина Третьякова, опублікувавши офіційну відповідь на її запит від т.в.о головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

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За офіційними даними Збройних сил України, процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%.

Галина Третьякова також опублікувала інформацію щодо кількості військових пенсіонерів віком до 60 років, які повернулися на військову службу після оголошення воєнного стану.

Таких в Україні виявилося тільки 5 410 осіб. Усі інші отримують пенсію за вислугу років відповідно до закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Офіційна відповідь на запит щодо кількості учасників бойових дій в ТЦК / Фото: Facebook Галини Третякової

“Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 – в ЗСУ”, – написала у соцмережі народна депутатка.

Нагадаємо, колишній начальник ТЦК та СП Самбора (Львівська область) Сергій Бабич та його родина задекларували чималі статки: квартири у Львові, нові автомобілі та значну суму грошей.

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