Сколько на самом деле участников боевых действий работает в ТЦК — данные ВСУ

Менее половины общего количества работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются участниками боевых действий.

Об этом сообщила народная депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, опубликовав официальный ответ на ее запрос от в.и.о главнокомандующего ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича.

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По официальным данным Вооруженных сил Украины, процентное соотношение военнослужащих ТЦК, являющихся участниками боевых действий, к их общей численности составляет 46,2%.

Галина Третьякова также опубликовала информацию о количестве военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, вернувшихся на военную службу после объявления военного положения.

Таких в Украине оказалось только 5 410 человек. Все остальные получают пенсию за выслугу лет в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Официальный ответ на запрос о количестве участников боевых действий в ТЦК / Фото: Facebook Галины Третьяковой

"Только что Вениславский Федор обвинил меня, что якобы я распространяю фейки о военных пенсионерах, которых в возрасте ДО 60 лет больше 200 000. Вот доказательство, что никаких фейков нет. Средний возраст военных пенсионеров 45-47 лет. Из них только 5410 – в ВСУ”, – написала в соцсети народный депутат.

Напомним, бывший начальник ТЦК и СП Самбора (Львовская область) Сергей Бабич и его семья задекларировали немалое состояние: квартиры во Львове, новые автомобили и значительную сумму денег.

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