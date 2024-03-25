Сколько мобилизованных, которые не были на фронте: нардеп прокомментировал

По словам Вениславского, внутри Генерального штаба, Минобороны и других центральных военных органов управления можно найти по меньшей мере одну-две бригады резерва.

За два года полномасштабной войны 8 тыс. мобилизованных так и не побывали на фронте. Такую цифру называл глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

О первых результатах работы аудита Сил обороны рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Главкому".

"Этот вопрос я задавал бывшему начальнику Генштаба (генерал Сергей Шаптала – Ред.) на одном из закрытых заседаний Комитета по вопросам нацбезопасности. Если провести аудит внутри Генерального штаба, Минобороны и других центральных военных органов управления, не выполняющих боевых задач, то мы можем получить, по меньшей мере, одну-две бригады резерва. А все из-за искусственно раздутых штатах, которые не всегда выполняют жизненно необходимые функции в секторе безопасности и обороны", – говорит Вениславский.

По его словам, в этом направлении есть "положительные сдвиги", но конкретную цифру депутат отказался озвучить.

В то же время Вениславский признал, что эта цифра – более 8 тысяч человек (военных, которые до сих пор не были на фронте).

Напомним, в ОП заявили, что одна из задач Александра Сырского — провести аудит мобилизованных, потому что из миллиона воюют до 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа", в частности, рассказал об аудите в ВСУ, и что новый главком ВСУ уже нашел тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий.

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