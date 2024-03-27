В Пентагоне отреагировали на российскую ракету в Польше

В США считают, что приоритетом остается обеспечение всем необходимым Украины.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов прокомментировали вхождение российской ракеты в воздушное пространство Польши, заявив, что готовы выполнять свои обязательства по защите НАТО.

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Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитирует Укринформ.

"Я могу вам сказать, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергается нападению — мы, конечно, не хотели бы этого видеть — но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса", — сказала Сингх.

Таким образом, она прокомментировала заявление Польши, что российские ракеты, которые будут направлены в сторону стран НАТО, будут сбиваться силами ПВО.

Вместе с тем, она отметила, что приоритетом остается обеспечение всем необходимым Украины.

"Как только мы получим пакет с дополнительным финансированием от Конгресса, мы продолжим вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя", – заявила представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО может начать сбивать российские ракеты на подлете к своим границам.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша обсудила с НАТО инцидент с российской ракетой.

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