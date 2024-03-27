В Пентагоне отреагировали на российскую ракету в Польше

В США считают, что приоритетом остается обеспечение всем необходимым Украины.
В Министерстве обороны Соединенных Штатов прокомментировали вхождение российской ракеты в воздушное пространство Польши, заявив, что готовы выполнять свои обязательства по защите НАТО.
Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитирует Укринформ.
"Я могу вам сказать, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергается нападению — мы, конечно, не хотели бы этого видеть — но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса", — сказала Сингх.
Таким образом, она прокомментировала заявление Польши, что российские ракеты, которые будут направлены в сторону стран НАТО, будут сбиваться силами ПВО.
Вместе с тем, она отметила, что приоритетом остается обеспечение всем необходимым Украины.
"Как только мы получим пакет с дополнительным финансированием от Конгресса, мы продолжим вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя", – заявила представитель Пентагона.
Напомним, ранее сообщалось, что НАТО может начать сбивать российские ракеты на подлете к своим границам.
Кроме того, мы ранее информировали, что Польша обсудила с НАТО инцидент с российской ракетой.
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