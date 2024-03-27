На Сумщині пролунав 181 вибух

Стало відомо про ситуацію на Сумщині.

Стала відома ситуація з обстрілами на прикордонні Сумської області станом на 27 березня 2024 року.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (24 вибухи) та мінометів (9 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено ракетний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи), обстріл з РСЗВ (12 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), мінометний обстріл (12 вибухів), артобстріли (30 вибухів).

Хотінська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (7 вибухів).

Юнаківська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (17 вибухів).

Білопільська громада: ворог наніс ракетний обстріл з гелікоптера НАР (13 вибухів) та здійснив танкові обстріли (12 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артобстріли (10 вибухів) та скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Степанівська громада: здійснено авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (1 вибух).

Путивльська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: ворог вдарив з мінометів (5 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по центральній частині Херсона.

Крім того, ми раніше інформували, що в ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ.

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