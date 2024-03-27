Окупанти під час атаки на Нікополь вбили чоловіка (фото)

По Нікополю окупанти били з важкої артилерії.

Російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок чого загинув місцевий мешканець.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як стало відомо, російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь. Внаслідок чого загинув 55-річний місцевий мешканець.

“Він потрапив під ворожий артобстріл. Через сусідів-терористів Дніпропетровщина знову втрачає… А ще – пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Деталі уточнюємо”, - наголосив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що окупанти під час нещодавніх атак на Нікопольщину пошкодили енергетичний об'єкт.

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