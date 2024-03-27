У Підмосков’ї влаштували рейд на мігрантів: що з ними роблять (фото, відео)

Повідомляється про близько 40 затриманих. Тих, хто опирався, ОМОН бив палицями.
У Підмосков’ї росіяни влаштували рейд на мігрантів на складі Інтернет-магазину Wildberries. У чоловіків перевіряють документи, затримані кілька десятків працівників складу.
Про це 27 березня повідомив російський опозиційний телеграм-канал Astra.
У місті Електросталь Московської області поліція разом із Росгвардією провели масштабний рейд на мігрантів на складі Wildberries. У чоловіків перевіряли військові квитки та інші документи.
"Перевіряють, хто стоїть на військовому (обліку – ред.), а хто ухиляється. Хто ухиляється – можуть без дозволу відвезти", – розповіли працівники складу.
"Хто чинить опір, ОМОН б'є палицями", – сказав ще один працівник.
Ситуацію біля складу Wildberries в Електросталі було знято на відео. На кадрах видно чимало чоловіків у формі в кольорах Інтернет-магазину поряд із автозаками.
Очевидці повідомили про затримання кількох десятків людей. За даними телеграм-каналу Mash, йдеться про 40 затирманих.
Працювати залишилися лише жінки з російським громадянством, а решту спробували відправити додому, пишуть росЗМІ.
У Telegram-каналі пресслужби онлайн-ритейлера повідомили, що перевірку на складі Wildberries завершено: 38 людей мають уточнити дані.
Читайте провідні новини дня:
- Долітає до Києва за 3 хвилини і може рознести будинок вщент: Жданов розповів про російську ракету "Циркон"
- Пошкодження енергетики внаслідок атаки дуже серйозні: гендиректор YASNO розповів, до чого готуватися
- У Держдепі прокоментували українські удари по російським НПЗ
До слова, в МЗС Киргизстану закликали своїх громадян відвідувати Росію лише в разі необхідності. Усе тому, що там поширюється упередження щодо громадян із переважно мусульманських держав Центральної Азії після теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі", у вчиненні якого звинувачують чотирьох громадян Таджикистану.
Читайте також: