У Підмосков’ї влаштували рейд на мігрантів: що з ними роблять (фото, відео)

Повідомляється про близько 40 затриманих. Тих, хто опирався, ОМОН бив палицями.

У Підмосков’ї росіяни влаштували рейд на мігрантів на складі Інтернет-магазину Wildberries. У чоловіків перевіряють документи, затримані кілька десятків працівників складу.

Про це 27 березня повідомив російський опозиційний телеграм-канал Astra.

У місті Електросталь Московської області поліція разом із Росгвардією провели масштабний рейд на мігрантів на складі Wildberries. У чоловіків перевіряли військові квитки та інші документи.

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"Перевіряють, хто стоїть на військовому (обліку – ред.), а хто ухиляється. Хто ухиляється – можуть без дозволу відвезти", – розповіли працівники складу.

"Хто чинить опір, ОМОН б'є палицями", – сказав ще один працівник.

Ситуацію біля складу Wildberries в Електросталі було знято на відео. На кадрах видно чимало чоловіків у формі в кольорах Інтернет-магазину поряд із автозаками.

В Росії влаштовують рейди на мігрантів: відео зі складу Wildberries

Очевидці повідомили про затримання кількох десятків людей. За даними телеграм-каналу Mash, йдеться про 40 затирманих.

Працювати залишилися лише жінки з російським громадянством, а решту спробували відправити додому, пишуть росЗМІ.

Рейд на мігрантів на складі Wildberries у Підмосков'ї / Фото: російські телеграм-канали

У Telegram-каналі пресслужби онлайн-ритейлера повідомили, що перевірку на складі Wildberries завершено: 38 людей мають уточнити дані.

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Рейд на мігрантів на складі Wildberries у Підмосков'ї / Фото: російські телеграм-канали

Рейд на мігрантів на складі Wildberries у Підмосков'ї / Фото: російські телеграм-канали

Рейд на мігрантів на складі Wildberries у Підмосков'ї / Фото: російські телеграм-канали

До слова, в МЗС Киргизстану закликали своїх громадян відвідувати Росію лише в разі необхідності. Усе тому, що там поширюється упередження щодо громадян із переважно мусульманських держав Центральної Азії після теракту в підмосковному "Крокус Сіті Холі", у вчиненні якого звинувачують чотирьох громадян Таджикистану.

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