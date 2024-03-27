Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія формує нові військові резерви: в ISW оцінили загрозу

Росія формує нові військові резерви: в ISW оцінили загрозу

Росія формує нові резерви / Фото: Associated Press

Нові формування ЗС РФ, ймовірно, не зможуть виконувати масштабні наступальні операції.

Російські військові активно здійснюють набір особового складу для частин нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО). 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що 44-й армійський корпус ЛВО вже почав набір у Лузі (Ленінградська область). 

За даними представників МО Великої Британії, Росія раніше направляла новостворені підрозділи для участі в операціях в Україні. Однак, згідно з аналізом ISW, необхідність продовжувати операції в Україні може перешкоджати більш широким зусиллям Росії з формування сил.

Експерти ISW зазначають, що Росія продовжує формувати резерви, які можуть підтримувати поточні операції в Україні.

"Такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртовані великомасштабні проривні або експлуатаційні формування у 2024 році", — йдеться у звіті.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі повідомили, що Путін планує захопити Харків.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація