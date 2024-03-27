Росія формує нові військові резерви: в ISW оцінили загрозу

Російські військові активно здійснюють набір особового складу для частин нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО).

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що 44-й армійський корпус ЛВО вже почав набір у Лузі (Ленінградська область).

За даними представників МО Великої Британії, Росія раніше направляла новостворені підрозділи для участі в операціях в Україні. Однак, згідно з аналізом ISW, необхідність продовжувати операції в Україні може перешкоджати більш широким зусиллям Росії з формування сил.

Експерти ISW зазначають, що Росія продовжує формувати резерви, які можуть підтримувати поточні операції в Україні.

"Такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртовані великомасштабні проривні або експлуатаційні формування у 2024 році", — йдеться у звіті.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі повідомили, що Путін планує захопити Харків.

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