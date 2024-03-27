Россия формирует новые военные резервы: в ISW оценили угрозу

Новые формирования ВС РФ, скорее всего, не смогут выполнять масштабные наступательные операции.
Российские военные активно осуществляют набор личного состава для частей недавно воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО).
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что 44-й армейский корпус ЛВО уже начал набор в Луге (Ленинградская область).
По данным представителей МО Великобритании, Россия ранее направляла вновь созданные подразделения для участия в операциях в Украине. Однако, согласно анализу ISW, необходимость продолжать операции в Украине может препятствовать более широким усилиям России по формированию сил.
Эксперты ISW отмечают, что Россия продолжает формировать резервы, способные поддерживать текущие операции в Украине.
"Такие резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченные крупномасштабные прорывные или эксплуатационные формирования в 2024 году", — говорится в отчете.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Путин намерен захватить Харьков.
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