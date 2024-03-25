Путин грозится создать "санитарную зону" в Украине: военные эксперты объяснили планы диктатора

Российский глава Владимир Путин пригрозил созданием "санитарной зоны" в Украине из-за "прилетов" по территории России. В Офисе президента говорят: заявление кремлевского диктатора – не что иное, как четкое заявление о том, что начатая в Украине война будет обостряться.

Что означает понятие "санитарная зона", чем опасна, зачем она Путину и можно ли ему помешать – в комментарии сайту ТСН.ua объяснили военные эксперты.

Что сказал Путин

Недавно Владимир Путин снова пригрозил созданием в Украине "санитарной зоны" из-за "прилетов" по территории России. По его словам, она будет на расстоянии, с которого никто не сможет достать до территории России. Мол, сейчас Москва вынуждена "защищать интересы наших граждан".

"Если прилеты из Украины на территорию России будут продолжены, то Москва должна рассмотреть вопрос создания в Украине "санитарной зоны" – чтобы они не смогли достать", – сказал Путин.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что буферная или "санитарная зона" на границе с Украиной нужна для того, чтобы враг не мог бить по объектам РФ.

"Президент подразумевает, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав какой-то коридор, какую-то действительно буферную зону, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", – сказал представитель Кремля.

Что может последовать за заявлением Путина

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что за заявлением Путина может последовать то, что диктатор планировал всегда – захват украинских территорий.

“Они могут оправдывать какие-то наступательные действия, вторжения, оккупации таким вот элементом – “санитарной зоной”. Ничего удивительного в этом нет, ничего нового. Просто они уже в который раз меняют цели так называемой "специальной военной операции" – "демилитаризацию" и "денацификацию" и другие цели, которые они себе придумывали. И вот новая появилась. Сейчас у них это такое оправдание”, – объяснил Коваленко в комментарии ТСН.ua.

Что означает "санитарная зона"

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что понятия "санитарной зоны" на войне нет. Существует буферная зона, которую, скорее всего, и подразумевает Путин.

“У него компетентность по военному делу очень низкая, а подсказать некому. Если эпидемии возникают, то создается санитарная зона. А вообще создается буферная зона. Это может происходить либо по договоренности сторон в конфликте, либо принудительно той стороной, которая побеждает в войне – за счет проигравшей стороны”, – пояснил Жданов.

По его словам, зона может быть просто буферная или демилитаризованная и использоваться для расположения миротворческого контингента – третьей стороны, разделяющей противоборствующие стороны.

“В уставе ООН есть такая операция – разделение противоборствующих сторон. Именно это, скорее всего, имел в виду Путин. Он об этом говорил еще год назад, когда начали меняться цели "спецоперации" после неудачной попытки взять Киев за три дня. Тогда он говорил, что они могут ограничиться захватом областей в пределах административных границ и созданием буферной зоны. Указывалась даже ширина – до 150 километров, чтобы сделать невозможным применение обычных средств для поражения той территории, которую они захватили. Вот что имеется в виду”, – рассказал Жданов.

Он подчеркнул, что буферная зона создается либо побеждающей стороной, либо по договоренности сторон. По словам военного эксперта, Сумская область сегодня – это пример создания буферной зоны силовым путем с применением оружия.

“У них там огневое преимущество, и за счет него они создают буферную зону, заставляя нас отходить, чтобы не попасть под их поражение. Таким образом, они создают себе безопасную зону. Они ее контролируют огнем, а мы не можем туда зайти”, – объяснил военный эксперт.

Впрочем, усиление российских обстрелов в Сумской и Черниговской областях, по его мнению, – это ответ и перестраховка от возможных действий украинской стороны.

“Ответ на рейды российских освободительных сил, которые сейчас проходят. Нет у них войск, чтобы решить вопрос с ними, уже вторая неделя пошла. У них огромная проблема: уже эвакуацию объявили из отдельных городов и районов. Потому как предотвратить – нужно чем-то ответить. И они решили, что огневое влияние – это единственный возможный на сегодняшний день ответ, который создает для нас огромную проблему в плане огневого поражения на наши территории. И она фактически имитирует открытие второго фронта, чтобы у нас возникали вопросы – будут ли дальше какие-то шаги или нет?" – рассказал Жданов.

Когда может обостриться война в Украине

Военный эксперт говорит, что война в Украине действительно может обостриться, впрочем, это не произойдет в ближайшее время. Дело в том, что у России нет бесконечных резервов и сейчас она в первую очередь нуждается в мобилизации.

“Этот диалог между Кремлем и Министерством обороны России идет несколько месяцев. Шойгу с Герасимовым настаивают на очередной волне мобилизации, потому что нужно дальше удерживать фронт, а численность личного состава падает. Если будет мобилизация, а она, скорее всего, будет – Юсов говорил, что наша разведка знает об этом. Мобилизация в РФ может быть или скрытой – ее не будут объявлять официально, чтобы не раздражать общество, а военкоматы начнут "грести" всех и вся. Или ее объявят официально”, – рассказал Жданов.

На мобилизацию в России уйдет два-три месяца, говорит военный эксперт. Еще столько же времени – для подготовки этих людей.

“Кстати, сейчас начнется весенний призыв на военную службу, и они могут под его прикрытием провести мобилизационные мероприятия для резерва и оставить его в рядах Вооруженных сил. Потому что им нужно поднять численность до полутора миллионов в соответствии со всеми законодательными актами, подписанными Путиным, чтобы заполнить вакансии в армии. И еще два-три месяца берите на подготовку. Так что полгода. То есть мы рассчитываем, что к концу августа-сентябрю будет готовность российской группировки к боевому применению, если они проводят мобилизацию”, – считает Жданов.

Как помешать Путину

Военный эксперт говорит, что помешать Путину создать буферную зону мы можем только огневым ответом. Для этого Вооруженным силам Украины, по словам Жданова, необходима авиация, дальнобойная артиллерия, преимущество в огневых средствах.

“Скорее всего, они будут делать буферную зону огневым контролем. Повторюсь, что Сумы – яркий пример создания буферной зоны за наш счет. Они просто выжигают местность и любой наш солдат, входящий в эту зону, подвергается поражению огневыми средствами врага. Таким образом они и будут ее создавать. Просто интерполируйте на любой участок фронта – будет то же самое. Что они сегодня делают: выжигают нашу оборону КАБами, артиллерией, могут и не входить туда. Если они будут контролировать территорию, мы просто не сможем туда подойти. Единственный способ борьбы – это иметь преимущество в огневых средствах. Та же авиация для господства в воздухе, дальнобойная артиллерия, о которой шла речь на "Рамштайне", ракетные войска”, – рассказал Жданов.

Напомним, в России публично отказались от "СВО": о чем заявили.

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