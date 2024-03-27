Курс валют на 27 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 27 марта. Стоимость доллара выросла на 12 коп. и составляет 39,34 грн. Евро прибавил в цене 21 коп., а польский злотый – 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,34 грн (+12 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,69 грн (+21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,90 грн (+4 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,90 – 39,50 грн

"ПУМБ" – 39,10 – 39,60 грн

"УкрСиббанк" — 39,10 — 39,65 грн

"Укрэксимбанк" – 39,05 – 39,65 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,10 – 43,10 грн

"ПУМБ" – 42,40 – 43,00 грн

"УкрСиббанк" — 42,25 — 43,15 грн

"Укрэксимбанк" – 42,45 – 43,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68 – 9,92 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,05 грн

Как сообщалось, в Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет. Однако тариф для населения никаких проблем не решит.

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