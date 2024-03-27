Оккупанты продвигаются вблизи Бахмута: детали от ISW

В разных направлениях от Бахмута продолжались позиционные бои.

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов и вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом говорится в сознательном отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что армия РФ незначительно продвинулась вблизи Бахмута на фоне позиционных боев 26 марта. Зафиксированные геолокационные данные за 24 марта подтверждают, что российские войска двигаются к северо-востоку от Канала на восточном пригороде Временного Яра.

В разных направлениях от Бахмута продолжались позиционные бои. Аналитики сообщают столкновения северо-западнее Бахмута — в районе Богдановки; к западу и юго-западу — возле Ивановского и Клещиевки; к югу от города – вблизи Нью-Йорка.

В ISW сообщают, что вблизи Бахмута действуют подразделения 98-й российской дивизии ВДВ.

Карта боев ISW.

Как сообщалось, аналитики ISW оценили угрозу наступления РФ на Харьков. Американские специалисты считают такую операцию чрезвычайно амбициозным проектом РФ. В частности, для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

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