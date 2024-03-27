Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 27 марта

В среду будет тепло и сухо.

Сегодня, 27 марта, в Украине будет сухо, тепло и преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем будет кое-где +15°С. Ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, только на востоке страны местами пройдет небольшой дождь. Утром в южной, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях возможны туманы.

Ветер преимущественно юго-восточный, будет достигать 5-10 м/с. Днем в западных областях местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +10...15°С. На высокогорье Карпат температура будет +5...10°С.

В Киевской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, достигает скорости 5-10 м/с.

Температура в Киевской области составит +10...15°С. В Киеве столбики термометров покажут +11...13°С.

Когда потеплеет в Украине – читайте в новости.

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