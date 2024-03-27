Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 27 березня

У середу буде тепло та сухо.

Сьогодні, 27 березня, в Україні буде сухо, тепло та переважно без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вдень становитиме подекуди +15°С. Очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише на сході країни місцями пройде невеликий дощ. Уранці у південних, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях можливі тумани.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме 5-10 м/с. Вдень у західних областях місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься вдень у межах +10...15°С. На високогір'ї Карпат температура становитиме +5...10°С.

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме +10...15°С. У Києві стовпчики термометрів покажуть +11...13°С.

Коли потеплішає в Україні - читайте в новині.

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