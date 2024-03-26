Коли в Україні потеплішає до +20: прогноз синоптикині

У всіх областях переважатиме суха та сонячна погода.

До України йде справжнє весняне тепло. До кінця тижня температура повітря прогріється до +20.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вже завтра очікується вдень +10+15 градусів, а впродовж тижня температура повітря підніметься до +15+20 градусів. У середу переважатиме антициклональний характер погоди. В усіх областях України переважатиме суха, навіть сонячна погода", - написала вона.

Завтра, 27 березня, в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 метрів за секунду. До кінця тижня повітря прогріється до +17+20 градусів.

Погода у Києві

У Києві 27 березня передбачається суха, малохмарна погода. Найближчої ночі буде холодно, +1+3 градуси, завтра вдень потепліє до +10+12 градусів.

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