Когда в Украине потеплеет до +20: прогноз синоптика

Во всех областях будет преобладать сухая и солнечная погода.

В Украину идет настоящее весеннее тепло. К концу недели температура воздуха прогреется до +20°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Уже завтра ожидается днем +10 +15 градусов, а в течение недели температура воздуха поднимется до +15 +20 градусов. В среду будет преобладать антициклональный характер погоды. Во всех областях Украины будет преобладать сухая, даже солнечная погода", — написала она.

Завтра, 27 марта, в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 метров в секунду. К концу недели воздух прогреется до +17+20 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 27 марта ожидается сухая, малооблачная погода. В ближайшую ночь будет холодно, +1+3 градуса, завтра днем потеплеет до +10+12 градусов.

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