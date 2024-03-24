Когда в Украину придет стабильное потепление: прогноз синоптика

В Украину идет потепление. С сегодняшнего дня уже с нашей территории отступают атмосферные фронты, которые принесли осадки на нашу территорию.

Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха, пишет "Главред".

По ее данным, в ближайшие дни осадков не будет. В эти выходные в западных областях может быть больше облачности.

Начиная с 25 марта атмосферный фронт оставит территории Украины, могут быть только небольшие осадки из-за нового циклона — в южных и центральных областях.

"Для многих областей самыми теплыми будут суббота и воскресенье 23-24 марта. В дальнейшем, учитывая те фронты, о которых я говорила, может немного снизиться температура, потому что будет больше облачности и солнце не будет прогревать поверхность. Но все будет преимущественно в " плюсовых "значениях", — сказала она.

На востоке температура может опуститься до -2 градусов в несколько часов, но преимущественно будет уже +5 — +6 градусов.

Уже к концу марта будет весенняя погода.

"Вообще последняя декада марта будет спокойная. Единственное — 24-25 марта будут атмосферные фронты, поэтому в некоторых областях могут быть осадки разной интенсивности", — добавила она.

Напомним, в Украину возвращается тепло, стало известно, когда изменится погода.

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