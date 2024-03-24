Утром РФ ударила по Львовской области "Кинжалами"

оккупанты снова попали в объект, который был атакован ночью.

В воскресенье. 24 марта, российская армия снова ударила по Львовской области. Оккупанты атаковали регион "Кинжалами" во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью", — говорится в сообщении.

По словам Козицкого, пожарные, которые тушили пожар на месте "прилетов" вовремя предупредили об атаке, а потому они успели переместиться в безопасное место.

Напомним, ночью против 24 марта РФ ударила по Львовщине ракетами и "Шахедами". В результате атаки поврежден критический объект инфраструктуры.

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