Зранку РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами"

Окупанти знову поцілили в об'єкт, який було атаковано вночі.

У неділю. 24 березня, російська армія знову вдарила по Львівській області. Окупанти атакували регіон "Кинджалами" під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі", - йдеться у повідомленні.

За словами Козицького, вогнеборців, які гасили пожежу на місці "прильотів" вчасно попередили про атаку, а тому вони встигли переміститися до безпечного місця.

Нагадаємо, вночі проти 24 березня РФ вдарила по Львівщині ракетами та "Шахедами". Внаслідок атаки пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури.

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