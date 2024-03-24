Коли до України прийде стабільне потепління: прогноз синоптикині

До України йде потепління. Від сьогодні вже з нашої території відступають атмосферні фронти, які принесли опади на нашу територію.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха, пише "Главред".

За її даними, найближчими днями опадів не буде. Цими вихідними у західних областях може бути більше хмарності.

Починаючи від 25 березня атмосферний фронт залишить територію України, можуть бути тільки невеликі опади через новий циклон - у південних і центральних областях.

"Для багатьох областей найтеплішими будуть субота та неділя 23-24 березня. Надалі, з огляду на ті фронти, про які я казала, може трішки знизитись температура, через те що буде більше хмарності і сонце не прогріватиме поверхню. Але все буде переважно у "плюсових" значеннях", - сказала вона.

На сході температура може опуститися до -2 градусів на кілька годин, але переважно буде вже +5 - +6 градусів.

Вже до кінця березня буде весняна погода.

"Взагалі, остання декада березня буде спокійна. Єдине - 24-25 березня будуть атмосферні фронти, тому в деяких областях можуть бути опади різної інтенсивності", - додала вона.

Нагадаємо, до України повертається тепло, стало відомо, коли зміниться погода.

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