Погода в Україні вихідними: де буде тепло, а де дощитиме

У суботу в Україні очікується тепла погода, однак 24 березня у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра, 23 березня, у більшості областей України опадів не очікується, лише в західних областях, на Житомирщині та Київщині місцями можливий невеликий дощ. На решті території - без опадів.

Дощів побільшає у неділю, 24 березня - пройдуть вони в західній частині України, у північній частині та місцями в центральних областях, на сході та півдні буде сухо.

Завтра передбачається впродовж дня+10+17 градусів, а ось у неділю похолоднішає в західних областях, на півночі (окрім Сумщини) та на Вінниччині - до +7+10 градусів. На решті території України буде тепло, +10+14 градусів.

Вітер південних напрямків очікується рвучким.

У Києві 23 березня буде комфортна синоптична ситуація, без істотних опадів та +14 градусів.

У неділю, 24 березня, піде дощ та похолоднішає до +7 градусів.

"Кілька днів на півночі та заході буде свіжа погода, проте від 27 березня передбачається відчутне потепління, тепла погода охопить усю Україну", - зазначили синоптикиня.

Коли прийде весняне тепло - читайте у новині.

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