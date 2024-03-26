Новий законопроєкт Безуглої і Третякової викликав скандал у Мережі: за що нардепки пропонують саджати довічно

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності отримав на розгляд законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за "привласнення державних функцій". Його авторками стали Галина Третьякова, а також Мар’яна Безугла, яка раніше активно критикувала вже колишнього Головкома ЗСУ Валерія Залужного та виступала за його звільнення.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну ініціативу депутаток та реакцію суспільства.

У Верховній Раді можуть заборонити дії громадян, які хочуть допомогти Україні та самостійно захищають її інтереси за кордоном. Тепер у випадку ухвалення законопроєкту їх за це саджатимуть на 10 років або на довічний термін.

Такі пропозиції внесені на розгляд Верховної Ради в законопроєкті 11104, авторками якого є народні депутатки Мар'яна Безугла та Галина Третьякова. Текст законопроєкту вже з'явився на порталі Верховної Ради.

Деталі законопроєкту

Законопроєкт №11104 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за привласнення державних функцій" внесений на розгляд парламенту 20 березня 2024 року. Перед тим, як він з'явиться в порядку денному, із ним мають ознайомитися в профільному комітеті — у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

В обґрунтуванні законопроєкту авторки пояснили, що в Україні є певна категорія громадян, яких вони назвали "ганебними". Ці "ганебні громадяни" наважуються перебрати на себе представницькі функції держави на міжнародних майданчиках. Головна мета таких людей — "отримання власних привілеїв", вважають політикині.

В умовах війни це особливо небезпечно, йдеться в пояснювальній записці. Тому пропонуються карати за таку "самодіяльність" тюремним ув'язненням із конфіскацією майна.

Згідно з пропозицією нардепок, до Кримінального кодексу внесуть нову статтю 111-3, де вказуватиметься розмір покарання за "перебирання функцій держави". У мирний час — 10-12 років із конфіскацією, в умовах воєнного стану або війни — довічне ув'язнення з конфіскацією.

Кого пропонують карати за привласнення державних функцій

Карати пропонують тих, хто представлятиме Україну без повноважень та погоджень:

на міжнародних заходах

перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій

Йдеться про представлення України, зокрема, за допомогою листування, телефонних розмов, кореспонденції чи інших форм спілкування.

Водночас у документі не уточнюється, що розуміється під "привласненням державних функцій".

Коментарі Безуглої та Третьякової

Обидві нардепки прокоментували появу законопроєкту 11104 на сторінках Facebook.

Зокрема, Галина Третьякова пояснила, що вказаний законопроєкт йде в парі з іншим — 11103 про "спеціальні місії", авторами якого є ті ж особи, що й для 11104. Вона нагадала, що Україна підписала "Конвенцію про спеціальні місії" та має в Конституції статтю 13. Згідно з цими документами, представляти державу за кордоном мають право лише президент, прем'єр-міністр і очільник МЗС.

Мар'яна Безугла, зі свого боку, посилається на аналогічні закони в США. Зокрема, наводить приклад так званого "Закону Логана", ухваленого ще у 18 столітті. Цей закон ухвалили в США після того, як сенатор Логан самовільно розв'язував деякі політичні питання у Франції. Після цього його застосовували п'ять разів за всю історію. Ще один аргумент стосується діяльності забороненої партії ОПЗЖ, яка їздила до Москви.

Реакція громадськості

Громадська активістка та очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук відреагувала на пропозиції Безуглої та Третьякової. Вона нагадала, як нардепи зарегулювали роботу волонтерів і громадських організацій. Тепер на черзі - українці, які "адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені".

У соцмережах вже пролунали заклики від деяких журналістів до Офісу президента публічно відмежуватися від дій депутаток президентської партії.

Зареєстрований законопроєкт також прокоментували колеги депутаток.

Нардеп Роман Грищук написав на своїй сторінці в Facebook, що "право представляти Україну українцями таке ж непорушне, як і право законодавчої інціативи окремими депутатами. Може одним не подобатись інше і навпаки. Але і те, і те є і буде. Закон, про який всі пишуть, навряд чи колись буде розглянутий, не те що прийнятий".

"Поки ви спите, Мар'яна не спить, а потужно робить х#йню. В співавторстві з Третяковою наша юродива наваяла законопроєкт, згідно якого кожен, хто без спеціальної санкції представляє за кордоном Україну, отримає довічне ув'язнення. І хоча зрозуміло, що законопроєкт цей написаний Мар'яною під одного політика на букву П, але все одно стрьомно, що поїдеш на якусь конференцію, випадково ляпнеш там щось від імені України і загримиш на пожиттєве. І коли ви смієтеся над вижившим з розуму старим маразматиком путіним, я з жалем констатую, що не нам сміятися над путіним, ой не нам..." - написав Сергій Марченко у Facebook.

Київський активіст та правозахисник Олег Симороз припустив, що ініціатива спрямована на те, щоб карати "за міжнародну адвокацію та захист інтересів держави на міжнародній арені, якщо ти не з політичної партії "Слуга народу".

Він також засудив спроби представників "Слуги народу" "відмежовуватись та віджартуватись від цього ідіотського законопроєкту", хоча Третьякова входить до політради цієї партії.

Що відомо про скандальні відрядження

Попри чинне обмеження виїзду за кордон, спричинене запровадженим в Україні воєнним станом через повномасштабне вторгнення Росії, виїзд у закордонне робоче відрядження для українських парламентарів ще більше ускладнився від кінця січня цього року. Тоді ще депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко начебто з робочим візитом відвідав Таїланд для "розвитку дружніх взаємин у напрямі Азії та Африки", але паралельно і відпочинку. Після цього президент України Володимир Зеленський обурився, а Рада нацбезпеки й оборони заборонила чиновникам виїзд за кордон без поважної причини. Під цю заборону потрапили також депутати та депутатки Верховної Ради.

Усі чиновники та депутати обох статей мають отримувати для виїзду спеціальні дозволи.

Варто нагадати про поїздки колишнього президента Петра Порошенко за кордон, які неодноразово викликали скандали.

Так, Порошенко заявив, що 1 грудня прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США.

Згодом з'ясувалось, що влада в останній момент скасувала дозвіл на виїзд через таємничий лист від спецслужб, зміст якого не може розголошувати.

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СБУ визнала існування певного листа з попередженням держорганам щодо інформаційних небезпек від Росії на міжнародних майданчиках. Але наголосила, що це стосувалось усіх відряджень, а не конкретних політиків.

Показово, що у січні 2022 року, коли суд у Києві намагався притягнути до відповідальності Порошенка, Туск вступався за експрезидента.

"Він (Петро Порошенко - ред.) відданий обороні України від російської агресії. Я закликаю українську владу об'єднатися, щоб протистояти своєму реальному агресору", - зазначав Дональд Туск за місяць до вторгнення Росії.

"Те, що відбулося сьогодні на кордоні — це не дрібне шкідництво. Це — антиукраїнська диверсія. Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А також, на жаль, удар по обороноздатності України", – заявив Порошенко.

Видання NV з посиланням на джерела у владі вказувало, що блокування виїзду Порошенка нібито повʼязане з його планом зустрітись з керівником Угорщини Віктором Орбаном. І це, мовляв, могло зашкодити відносинам держав.

Тож справжні причини скасування поїздки так і залишились невідомі.

2022 року Порошенка вже не випускали за кордон. У травні 2022 року колишній президент країни лише з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.

Натомість голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook статистику з точністю до сотих щодо здійснення закордонних відряджень депутатами.

Однак абсолютних цифр, скільки відряджень за кордон здійснили депутати з кожної фракції, куди та з якою метою, він не вказав. Лише зазначив, що від моменту повномасштабного вторгнення РФ до України представники "Європейської солідарності" є одними з лідерів за відрядженнями.

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