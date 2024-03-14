Порошенко програв суд у Львові через заборону виїзду за кордон

Суд у Львові відмовив у задоволенні позову народного депутата Петра Порошенка до віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та прикордонного загону Держприкордонслужби України. Причиною звернення до суду було те, що колишнього президента України не випустили у закордонне відрядження у грудні 2023 року.

У пресслужбі Львівського окружного адміністративного суду повідомили “Суспільному”, що судове засідання відбулося 13 березня.

У своєму позові Петро Порошенко вимагав визнати незаконним скасування розпорядження про його відрядження до Польщі та США та скасувати рішення Державної прикордонної служби про відмову у перетині державного кордону.

Окрім того, вимогою було стягнути з обох відповідачів по 500 тисяч 85 гривень, щоб компенсувати витрати через заборону виїзду за кордон. Представник Порошенка надав суду рахунок за придбані авіаквитки на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень.

Як повідомила головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю та пресою Львівського окружного адміністративного суду Тетяна Романів, у задоволенні позову відмовлено повністю.

У суді зазначили, що надані документи не свідчать, що платником був саме Петро Порошенко.

Адвокати політика подаватимуть апеляцію.

Суд у Львові відмовив Порошенку у виплаті компенсації за скасоване закордонне відрядження

Нагадаємо, колишнього президента України Петра Порошенка 1 грудня 2023 року прикордонники не пропустили на одному з пунктів пропуску для виїзду на зустрічі з польськими та американськими партнерами. За словами політика, він мав усі належні дозволи для перетину державного кордону з метою відрядження. Зокрема, його підписав голова Верховної Ради.

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