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Безугла “наїхала” на Тищенка: в чому причина

Безугла “наїхала” на Тищенка: в чому причина

Безугла наїхала на Тищенка. Фото: Facebook

Нардепка поділилася світлиною.

Народна депутатка Марʼяна Безугла поділилася новинами з засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зауваживши, що нардеп Микола Тищенко почав на цих засіданнях часто зʼявлятися. 

Відповідний допис зі світлиною вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. 

“Тищенко повадився у Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки”, — написала нардепка. 

Скриншот. Facebook / ©
Скриншот. Facebook

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Марʼяна Безугла показала, як розглядають законопроєкт про мобілізацію та опублікувала фото з засідання, тим самим збуривши Мережу.

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