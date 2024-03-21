Безугла “наїхала” на Тищенка: в чому причина

Народна депутатка Марʼяна Безугла поділилася новинами з засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зауваживши, що нардеп Микола Тищенко почав на цих засіданнях часто зʼявлятися.

Відповідний допис зі світлиною вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Тищенко повадився у Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки”, — написала нардепка.

Скриншот. Facebook

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Марʼяна Безугла показала, як розглядають законопроєкт про мобілізацію та опублікувала фото з засідання, тим самим збуривши Мережу.

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