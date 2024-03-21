Безуглая “наехала” на Тищенко: в чем причина

Нардепка поделилась фотографией.
Народная депутатка Марьяна Безуглая поделилась новостями с заседания Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заметив, что нардеп Николай Тищенко начал на этих заседаниях часто появляться.
Соответствующее сообщение со фотографией она опубликовала на своей странице в Facebook.
"Тищенко повадился в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — написала нардепка.
Напомним, недавно народная депутатка Марьяна Безуглая показала, как рассматривают законопроект о мобилизации и опубликовала фото с заседания, тем самым взбудоражив Сеть.
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